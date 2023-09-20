Kırıkkale'de şehir magandası düğünde gelinin babasını hayattan kopardı Kızının düğün töreninde havaya sıkılan maganda kurşunuyla yaralanan baba, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AA

Vatandaşların canlarını hiçe sayan magandalar uslanmıyor...

Şehir magandalarının gövde gösterisi yapmak üzere hava sıktığı maganda kurşunları, insanları hayattan koparıyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Kurşunkaya köyünde düzenlenen bir düğünde dehşet anları yaşandı.

Gelinin babası yaralandı

Düğünde, silahlarla havaya açılan ateş sırasında gelinin 47 yaşındaki babası Ömer İ'nin karın bölgesine kurşun isabet etti.

Yaralanan Ömer İ, yakınları tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine köye gelen jandarma, olay yerinde incelemede bulundu.

Şüpheli A.C, Bahşılı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Gelin gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan, olayın ardından geldiği hastanede gözyaşlarını tutamayan gelini, yakınları sakinleştirdi.

Yaralı baba öldü

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ömer İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.C. ise tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)