Kırıkkale'de silah ve uyuşturucu operasyonu

İHA
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden suç unsuru içeren paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyon için harekete geçildi.
Düzenlenen operasyon kapsamında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir ikamette arama yapıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
M.K. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet fişek, 27 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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