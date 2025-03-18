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Kırıkkale'de silah ve uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale'de silah ve uyuşturucu operasyonu Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, 1 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet fişek, 27 adet sentetik ecza ele geçirildi.