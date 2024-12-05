İHA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşanan olayda, Keskin Belediyesi'nde görevli olduğu iddia edilen bir kişi, sokak köpeğini uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirdi.
Sonrasında köpek, belediyeye ait resmi plakalı yolcu minibüsüne bindirilerek ilçe dışına götürüldü.
'BIRAK' ÇIĞLIKLARIYLA MÜDAHALEYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Duruma şahid olan çevredeki vatandaşlar, olaya sert tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.
Söz konusu görüntülerde genç bir vatandaşın, "Bırak" çığlıklarıyla durumu engellemeye çalıştığı görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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