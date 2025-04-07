Kırıkkale'de takla atan otomobil şarampole devrildi

İHA

Kırıkkale'de Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 55. kilometresindeki Büyükyağlı köyü mevkisinde meydana gelen kazada, B.B. (55) idaresindeki Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı.

SÜRÜCÜ KAZADA YARA ALMADI

Kazada araçta bulunan yolculardan M.K. (57), S.Ş. (52), E.Ş. (57) ve C.A. (53) yaralanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan tahkikatın ardından araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.