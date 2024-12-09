Kırıkkale'de takla atan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

İHA
Kırıkkale merkez Çevrealtı Caddesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü kaza sonrası olay yerinden kayıplara karıştı.
Yaralı yolcu E.U. ise araçtan çıkarak kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.
ÖNLEM ALINDI
Kaza sonrası itfaiye ekipleri büyük çapta maddi hasarın oluştuğu aracın yanma riskine karşı önlem aldı.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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