Kırıkkale’de tıra çarpan araç takla attı: 1 ölü

Kırıkkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç, metrelerce takla atarak refüje savrulurken, kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 52’nci kilometresinde meydana geldi. Erdi Çakıcı idaresindeki 06 BAF 080 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeki Mustafa Gökçek’in kullandığı 60 DG 310 plakalı çekicinin römorkuna çarptı.

TAKLALAR ATARAK REFÜJE SAVRULDU

Metrelerce taka atarak refüje savrulan hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Erdi Çakıcı (32) ile arkadaşı K.A. (30) ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, sağlık ve polis ekiplerince çıkartıldı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Erdi Çakıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralanan K.A. ise Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Maddi hasarlı hafif ticari araç, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜ: "ARACIN LASTİĞİ PATLASI SANDIM"

Tır sürücüsü Mustafa Gökçek, yaptığı açıklamada, "Şeridimde gidiyordum, arkadan geldi vurdu. Ben aracın lastiği patladı zannettim. İndim baktım arkadan araç vurmuş. 2 yaralı hastaneye gitti" dedi.