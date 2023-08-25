Kırıkkale'de topun ardından yola fırlayan çocuk hayatından oldu

DHA
Kırıkkale- Kırşehir karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun karşısında B.E., arkadaşları ile futbol oynadığı sırada, yola kaçan topun peşinden gitti.
Bu sırada yoldan geçen T.Y. yönetimindeki 38 YH 572 plakalı yolcu otobüsü, B.E.'ye çarptı.
Ekipler sevk edildi
Kazada, B.E. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolda hayatını kaybetti
Durumu ağır olan talihsiz çocuk, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.
B.E.'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı
Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.