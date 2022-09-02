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    Kırıkkale'de vakaya giden ambulansa otomobil çarptı: 2 sağlıkçı yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücü, vakaya giden ambulansa çarptı. Yan devrilen ambulanstaki 2 sağlıkçı yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
    • 02.09.2022 - 11:31
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    Kırıkkale'de vakaya giden ambulansa otomobil çarptı: 2 sağlıkçı yaralı

    Kırıkkale'de Hacı C. kontrolündeki otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı.

    Araç, aynı güzergahda ihbara giden Emre Ö. hakimiyetindeki ambulansa yandan çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle ambulans yan devrilerek 35 metre sürüklendi.

    İki sağlıkçı yaralandı

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

    İncelemelerde ambulansta bulunan sağlıkçı Eda Nur K. ve Uğur S.'nın yaralandığı belirlendi.

    Kırıkkale de vakaya giden ambulansa otomobil çarptı: 2 sağlıkçı yaralı #1

    Hayati tehlikeleri bulunmuyor

    DHA'nın aktarımına göre; yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sağlıkçıların hayat tehlikesi bulunmadığı öğrendildi.

    Öte yandan polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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