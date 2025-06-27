Kırıkkale'de zincirleme kaza

Kırıkkale'de seyreden otomobil sürücüsü M.Ö., Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 13. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, K.Ç. yönetimindeki 34 AAY 524 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan seyir halindeki başka bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

3 YARALI

Kazada, aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü K.Ç. ile yolcular A.B.Ç. ve S.A.Ç. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince kazanın yaşandığı alanda yapılan tahkikatın ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.