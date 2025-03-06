AA
Kırıkkale'nin Yenimahalle ilçesinde M.B. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıp devrildi.
Aynı yönde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca park halindeki otomobile çarptı.
SÜRÜCÜLERDEN BİRİ KAÇTI
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü M.B, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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