Kırıkkale'deki otogar kavgasında 8 kişi tutuklandı Otogarda iki grup arasında çıkan "yolcu kapma" tartışmasının silahlı çatışmaya dönüşmesiyle 2 kişinin tabancayla, 1 kişinin de darp sonucu yaralandığı olayda gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Kırıkkale'nin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 Ekim günü meydana gelen olayda, iki otobüs firması yetkilileri arasında çıkan "yolcu kapma" tartışması sonrası silahlı kavga yaşandı.

İki grup arasında çıkan çatışmada, pompalı tüfek ve tabanca ile etrafa açılan ateş neticesinde, otogarda bekleyen yolculardan G.P. (56) ile kavgaya karışan şahıslardan R.B. (46) silahla, S.Ç. (34) ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

8 şüpheli tutuklandı

Olaya karıştığı öne sürülen S.C., H.B., S.Ç., Ç.A., M.Ş., H.K., A.T. ve D.S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerin geçirilen 8 şüpheli adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)