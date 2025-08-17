Kırıkkale’deki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ile mücadele tam gaz devam ediyor.
M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı yönündeki bilgilere ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.
Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu maddeyi temin ettikleri tespit edilen Ö.A. ve İ.Z. isimli şüpheliler yakalandı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 120 mililitre sentetik kannabinoid seyreltici madde ile 2,18 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve İ.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.