Kırıkkale’deki uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı Kentte polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanırken yapılan aramada 120 mililitre sentetik kannabinoid seyreltici madde ile 2,18 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.