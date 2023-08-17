Kırklareli'de 852 kaçak göçmen yakalandı Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 852 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Ekipler, 14 organizatörü de gözaltına aldı.

İHA

Kaçak göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktığı yol, Türkiye’de tıkandı…

Sınırları büyük bir titizlikle koruyan kolluk kuvvetleri, hem sığınmacılara hem de onları geçirmeye çalışanlara göz açtırmıyor.

852 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde temmuz ayında denetimler yapıldı.

Bu kapsamda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 852 kaçak göçmen yakalandı.

14 organizatör gözaltına alındı

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan 14 organizatör de gözaltına alındı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 13 araca ise el konuldu.