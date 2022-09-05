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- Kırklareli’de, Bizans dönemine ait altın sikke bulundu
Kırklareli’de, Bizans dönemine ait altın sikke bulundu
İş yerinde Bizans İmparatorluğu 1'inci Justinus dönemine ait altın sikke bulunan A.D. isimli şahıs hakkında, adli işlem başlatıldı.
- 05.09.2022 - 18:01
- Güncelleme : 05.09.2022 - 18:01
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, A.D. isimli bir şahsın iş yerinde tarihi eser olduğu belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerinde arama çalışmaları gerçekleştirdi
Sikkenin ağırlığı 1.54 gram
DHA’nın haberine göre; aramalar neticesinde Bizans İmparatorluğu 1'inci Justinus dönemine ait 1.54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirildi.
A.D. hakkında, adli işlem başlatıldı.