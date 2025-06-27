Kırklareli'de kaçak hayvan üretimine 105 bin lira ceza

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ahmetçe köyündeki bir adreste kaçak hayvan üretimi yapıldığını tespit etti. Düzenlenen baskında, sağlıksız ve uygunsuz koşullarda tutulan 12 yavru köpek bulundu.

Yapılan kontrollerde, hayvanların kimlik, kayıt ve aşı bilgilerinin eksik olduğu belirlendi. Kurtarılan köpekler, Kırklareli Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne teslim edildi.

105 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kaçak üretim yapan kişiye, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 105 bin 274 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili yasal sürecin devam ettiği bildirildi.