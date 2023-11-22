Kırklareli'de silahlı saldırı: Tartıştığı kişiyi kafasından vurdu

İHA
Kırklareli'de korkunç bir olay yaşandı.
Lüleburgaz ilçesi Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında G.T. ile M.A. arasında tartışma çıktı.
Tartıştığı kişiyi başından vurdu
Kısa sürede büyüyen tartışmada G.T., M.A.’nın belindeki silahı alarak ateş etti.
Başından yaralanan M.A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Saldırgan yakalandı
Olay yerinden kaçan G.T. polis ekiplerince yakalanırken, suçu gizlemeye çalışan eğlence mekanı sahibi A.S. de gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.T. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış