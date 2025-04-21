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DHA

Kırklareli'de süs havuzundaki elektrik akımı az daha can alıyordu.

Kırklareli Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K., dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Bu sırada elektrik akımına kapılan M.K.’yi kurtarmak için havuza giren 3 kişi de akımı kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıla,r ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

M.K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında parkın işletmesini yapan E.F.'nin (38) ardından bugün işletme ortağı H.D., elektrikçi S.A., polis tarafından gözaltına alındı.

PARK KAPATILDI

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin güvenlik şeridi çektiği park kapatıldı.

Parktaki havuzda inceleme yapan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri, havuzda topraklamanın olmadığını tespit etmişti.