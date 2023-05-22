Kırklareli'den Bulgaristan'a geçmeye çalışan 27 göçmen yakalandı
DHA

Türkiye, göçle mücadeleyi sürdürüyor...

İl Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesi, kayıt dışı göçmenlerin sınır edilmesi kapsamında Demirköy ilçesi İğneada beldesinde önleyici faaliyet gerçekleştirildi.

27 kaçak göçmen yakalandı

Faaliyette, sabaha karşı yasa dışı olarak deniz yoluyla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Göçmenlerin beraberinde zodyak bot, bot motoru, 17 can yeleği, 2 bot şişirme pompası, 74 litre benzin ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.

Kırklareli'den Bulgaristan'a geçmeye çalışan 27 göçmen yakalandı
Tutuklanan organizatörler

4 organizatör tutuklandı

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

4 organizatör ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.