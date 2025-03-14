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İHA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen asayiş denetimi sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şüphelinin suç kaydı şaşkınlık yarattı.

108 YILLA ARANIYORDU

Ekipler, çalışma kapsamında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli kadının yakalanması için düğmeye basıldı.

YAKAYI ELE VERDİ

Şüpheli, Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A., adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.