Petrol
94.01
-1.70%
Euro
18.2852
-0.06%
Dolar
18.2032
0.10%
Altın
998.84
-0.19%
Borsa
3164
0.00%
Bitcoin
365.260
-1.41%
BTXN Coin
4.22
-0.47%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

    Kofaz ilçesinden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, durdukları şüpheli aracın içinde 16 kaçak göçmen yakaladı.
    • 01.09.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli’nde yasa dışı göçle mücadele sürüyor…

    Kofaz ilçesinde yabancı uyruklu şahısların olduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

    Araçtan 16 kaçak göçmen çıktı

    AA’nın haberine göre; ekipler, bölgede yaptığı denetimde R.A.A'nın yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada 16 kaçak göçmen yakalandı.

    Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, R.A.A. isimli şahıs göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
    İç Haber

    Bursa'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği karısını öldürdü
    3. Sayfa

    Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği karısını öldürdü

    Görüş Bildir