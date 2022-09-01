Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

Kofaz ilçesinden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, durdukları şüpheli aracın içinde 16 kaçak göçmen yakaladı.

Kırklareli’nde yasa dışı göçle mücadele sürüyor…

Kofaz ilçesinde yabancı uyruklu şahısların olduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Araçtan 16 kaçak göçmen çıktı

AA’nın haberine göre; ekipler, bölgede yaptığı denetimde R.A.A'nın yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, R.A.A. isimli şahıs göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.