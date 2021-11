Kırklareli'nde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana gelen olayda yürüyerek evine giden belediye çalışanı 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, takip edildiğini fark edildi.

KOŞARAK SIĞINDIĞI APARTMANDA BIÇAKLANDI

Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, daha önceden tanıdığı Selçuk G. tarafından bıçaklandı. Saldırgan Selçuk G., Tuncel’i bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tuncel ve Selçuk G., Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlknur Gökay Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Selçuk G. ilk müdahalenin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışma arkadaşlarından İlknur Gökay Tuncel’i kaybettiklerini belirterek, "Kelimelerin anlamını yitirdiği bir zamandayız, şu an. Çok sevdiğimiz dünya iyisi, gencecik bir kadın çalışma arkadaşımızı maalesef hunharca bir şekilde kaybettik, cinayetle. Artık bu cinayetler son bulsun. Toplumsal buhran bir an önce sona ersin ve hem kentimde hem ülkemde bu cinayetlerin sonunu mutlaka getirelim. Ne gerekiyorsa hep beraber yapmamız gerekiyor. Neşe dolu dünya iyisi bir insandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde çalışıyordu. Her bir insana yardım yaptığında, destek olduğunda gözlerinin içi gülerdi. Çok değerli bir çalışma arkadaşlarımızı kaybettik" dedi.

Öte yandan Tuncel’in 1 sene önce evlendiği öğrenildi.