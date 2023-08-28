Kırklareli’nde göçmen operasyonu! 3 organizatör yakalandı Ülke içerisinde güvenliği sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Yurt genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Güvenlik güçleri, ülkede huzur ve güvenliği bozacak şahıslara geçit vermiyor.

Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Yapılan operasyonların sayısı her geçen gün artarken son olarak Kırklareli'de denetimler gerçekleştirildi.

2 araç tespit edildi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinden kent merkezine yabancı uyruklu şüphelilerin giriş yapacağını bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde Yeni Sanayi Sitesi önünde 2 hafif ticari araç durduruldu.

3 şüpheli yakalandı

Araçlarda yapılan aramada 5 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, 2 araca el konuldu.