Kırklareli'nde jandarmadan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı Kırklareli’nde jandarma ekipleri, köy kahvelerini gezerek vatandaşlara telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

İHA

Günümüzde gelişen teknolojiyle dolandırıcıların bu teknolojileri kullanması da kolaylaştı. Hem telefon ile hem de internet üzerinden vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar, birçok insanı mağdur edebiliyor.

Jandarma, köy kahvelerinde vatandaşları uyardı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesindeki sorumlu oldukları bölgelerde vatandaşlara telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirdi.

"Böyle bir durumda hemen 112'yi arayın"

Ekipler köy kahvelerinde yaptıkları bilgilendirmede,

Telefonla sizleri arayarak kendilerini güvenlik görevlisi, polis, asker veya kamu görevlisi hakim, savcı olarak tanıtıp adınızın bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek sizden para ve ziynet eşyası talep edenlere itibar etmeyin, böyle bir durumda hemen 112 Acil çağrı ve ihbar hattının arayın.

şeklinde uyarılarda bulunuldu.



Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)