Kırklareli'nde korkutan yangın: Ağıl kül oldu

İHA

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir hayvan ağılında yangın çıktı.

Büyükmandra beldesinde bulunan ağılda çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Yangının hızla büyümesiyle birlikte, bölgedeki itfaiye ekiplerine haber verildi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Babaeski, Lüleburgaz ve Hayrabolu itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çevreye sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çıktığı esnada, ağıl içerisindeki hayvanların tahliye edildiği bu nedenle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

AĞIL KÜLE DÖNDÜ

Yangın söndürüldükten sonra ağılın büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.