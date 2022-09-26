Kırklareli'de öldürülen kadının katil zanlısı, hakim karşısına çıktı

İlknur Gökay Tuncel'i bıçaklayarak öldüren sanık, hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, Tuncel’i öldürme niyetinde olmadığını belirterek tahliyesini istemedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye çalışanı olan İlknur Gökay Tuncel, 4 Kasım 2021’de kendisini takip eden Selçuk Gezici tarafından bıçaklandı.

Saldırı sırasında kendini de yaralayan Selçuk Gezici tutuklanırken, Tuncel hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Selçuk Gezici ile maktul Tuncel'in annesi Nevin Mıdık ve maktulün eşi Caner Tuncel müşteki olarak katıldı.

AA’nın haberine göre; Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, izleyici olarak duruşma salonunda hazır bulundu.

“Onu yaralayıp kendimi de onun gözlerinin önünde öldürecektim”

Öldürme kastıyla olayı gerçekleştirmediğini savunan Gezici, 9 yıl süren bir arkadaşlık yaşadıktan sonra ayrıldıklarını ve kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını ileri sürdü.

Hasımları olduğunu ve sürekli yanında çakı taşıdığını belirten Gezici, "Amacım onu öldürmek değildi. Onu yaralayıp kendimi de onun gözlerinin önünde öldürecektim.





“Tahliyemi istemiyorum”

Hançeri hafif şekilde karnına soktum, yere yatırdım karşısına geçtim ve kendime de 3-4 yerden sapladım. Tahliyemi istemiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Alihan Orhan, sanık Gezici'nin savcılık aşamasında verdiği ifadesiyle mahkeme huzurunda verdiği ifadelerde çelişki olduğunu belirtti. Tanık olarak mahkeme huzuruna alınan maktulün kardeşi Nesrin Karataş da kardeşiyle öldürüldüğü sırada telefonla görüştüğünü söyledi.

Selçuk Gezici'ye karşı dikkatli olması konusunda uyardığını ve daha sonra çığlıklar duyduğunu anlatan Karataş, "Kardeşimle telefonda konuşuyorduk. Bir çığlık duydum. Meğer Selçuk kardeşimi bıçaklamış." dedi.

Duruşmada maktulün annesi Mıdık da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık, duruşma salonundan çıkarıldı

Kızının sanık tarafından tehdit edildiğini ileri süren Mıdık, bir kez kızını kaçırmaya da çalıştığını söyledi. Maktulün eşi Caner Tuncel de sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Müşteki savunmasına müdahale ettiği gerekçesiyle sanık bir süre duruşma salonundan çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Avukat Oylum Yaman, duruşmanın ardından adliye binası önünde basın mensuplarına, sanığın beyanları ile maktulün hatırasına hakaret ettiğini söyledi.

Sanığın cezasını hafifletmek istemiyle göz boyamaya çalıştığını ileri süren Yaman, sanığın en ağır cezaya çarptırılması için davaya sonucuna kadar müdahil olacaklarını kaydetti.