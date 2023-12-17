Kırklareli’nde yol verme kavgası kanlı bitti Kırklareli'nde yol verme tartışmasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, İlkay Çetinkaya yönetimindeki otomobil ile E.A. idaresindeki otomobil bir sokakta karşı karşıya geldi.

"Ters yöndesin" diye uyardı, tartışmada silahla vuruldu

İlkay Çetinkaya, E.A.’nın ters yönden geldiğini söyleyerek, sürücüden aracını geriye çekmesini istedi. Bunun üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı.

Otomobilinde bulunan silahı alan E.A., Çetinkaya'yı vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan İlkay Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)