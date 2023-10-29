Kırklareli'ndeki Cumhuriyetin asırlık çınarları yıllar sonra askeri üniforma giydi 100 yaşında olan Aziz Gündoğdu ve Şerafettin Karaca, yıllar sonra Cumhuriyet'in yıl dönümünde askeri üniforma giymenin gururunu yaşadı.

İHA

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor.

Kırklareli'nde yaşayan ve Cumhuriyet ile aynı yaşta olan Aziz Gündoğdu ile Şerafettin Karaca, yıllar sonra giydikleri askeri üniforma ile törene katıldı.

Vatandaşlar fotoğraf çektirdi

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İstasyon Caddesi’nde kurulan stantlarda ekipler ile beraber duran asırlık çınarlar, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Vali Birol Ekici de standı ziyaret ederek, asırlık çınarlarla sohbet etti.

Kars'ta askerlik yaptı

Yıllar sonra tekrardan üniforma giymenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şerafettin Karaca, herkese teşekkür etti.

Kars’ta askerlik yaptığını anlatan Karaca, kıymet gördüğü için çok gururlandığını söyledi.

Aziz Gündoğdu da Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)