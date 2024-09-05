Kırşehir'de 10 günde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptılar 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen siber operasyonda, 10 günde 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi. 6 çete üyesi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

Kırşehir'de suç ve suçluya karşı yürütülen mücadele kararlılıkla sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Sahte ve çalıntı Telegram" hesapları üzerinden borç para isteme ve yatırım bahanesiyle insanları dolandıran şebeke üzerine inceleme başlattı.

4 İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

10 günde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıkları tespit edilen 6 kişi Kırşehir merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonlarda; Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari illerinde yakalandı.

6 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan şüpheliler; M.M.Y., M.Z.B., Ö.F.Y., N.S.G., H.Y. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken, yaşanan siber dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)