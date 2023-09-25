Kırşehir'de 20 günlük bebeğini öldüren annenin cezası belli oldu Kırşegir'de Mucur ilçesinde, 20 günlük bebeğini döverek öldüren 22 yaşındaki Züleyha Armut ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Kırşehir'de yaşanan vahşi olayda yargı süreci sona erdi.

9 Ağustos 2022 tarihinde Mucur ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana gelen olayda, Züleyha Armut, 20 gün önce dünyaya getirdiği erkek bebek M.A.'yı darbetti.

Devrim Armut, baygın halde bulduğu bebeklerini Mucur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan bebek, kurtarılamadı.

Anne tutuklandı

Bebeği dövdüğü belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan Züleyha Armut, 13 Ağustos'ta tutuklandı.

İfadesini değiştirdi

Züleyha Armut hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Züleyha Armut, eşi Devrim Armut ve taraf avukatları katıldı.

"Bebeği sertçe yere attım"

Züleyha Armut, gözaltına alındığındaki verdiği ifadesini değiştirdi. Züleyha Armut, ilk ifadesinde şunları demişti:

Doğum yapıp eve geldikten 1 hafta sonra bebek yatarken ağlamaya başladı. Ben de kucağıma aldım. Ağlamaya devam edince yüzüne tokatla vurmaya başladım. Sonra yumrukla kafasına, avucumun içiyle de burnuna sert bir şekilde vurdum. Bu olaydan 3 gün geçtikten sonra bebeğin dili morarmaya başladı. Hastaneye götürdük. 5 gün hastanede tedavi gördü.



Taburcu olduktan sonra eşimin işte olduğu sırada bebek yine ağlamaya başladı. Oturduğum yerden yatay pozisyonda bebeği yere fırlattım. Çocuk evin duvarına çarpıp yere düştü. Akşam olduğunda ayakta olduğumda bebeği kucağıma aldım ve sertçe yere attım. Ertesi gün bebeği emzirip yerine yatırdım. Bir daha uyanmadı. Hastaneye götürdük.

"Hamileliğimde psikolojik baskı ve şiddet gördüm, bilerek zarar vermedim"

Armut, "İfademi değiştirmek istiyorum. Aynı ifadelerim geçerli değildir. Vefat eden benim ikinci çocuğumdu. Ben bir anneyim, çocuğuma zarar vermek isteseydim ilk çocuğuma da zarar verirdim. Hamileliğimin son 3 ayında psikolojik baskı gördüm. Şiddet gördüm. O psikoloji ile doğum yaptım. Ben evladıma bilerek zarar vermedim." dedi.

"Eşimin psikolojisi bozuktu, şikayetçi değilim"

Müşteki olarak ifade veren Devrim Armut ise "Eşim, sürekli kendisini yalnız bırakmamamı istiyordu. Eşimin psikolojisi çok bozuktu. Ailesinden ve herkesten uzaklaşmıştı. Eşimin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum. Ailem bize sahip çıkmadı. Eşim daha 22 yaşındadır. Kimse yoktu yanında. O zamanlar eşimin psikolojisi bitik durumdaydı. Şikayetçi değilim." dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Mahkeme, sanık Züleyha Armut’u, 'Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)