Kırşehir'de akaryakıt istasyonunda yangın paniği: Otomobil alev aldı Otogaz almak için istasyona gelen otomobil sürücüsü, aracının bir anda alev aldığını görünce panik yaşadı. Yanan otomobile akaryakıt kadın çalışan, yangın tüpüyle ilk müdahale ederken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. O anlar kameraya yansıdı.

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DHA

Kırşehir'de korku dolu anlar yaşandı.

Öğle saatlerinde bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil sürücüsü, aracına otogaz almak istedi.

Bu sıra da otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle akaryakıt istasyonunun girişinde bir anda alev aldı.

Kadın çalışandan müdahale

Otomobil sürücüsü, panikle aracı otogaz pompasının önünde bırakarak uzaklaştı.

İş yeri çalışanlarıyla otomobil pompadan uzaklaştırılırken, istasyonda çalışan bir kadın eline yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)