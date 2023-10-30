Kırşehir'de korku dolu anlar yaşandı.
Öğle saatlerinde bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil sürücüsü, aracına otogaz almak istedi.
Bu sıra da otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle akaryakıt istasyonunun girişinde bir anda alev aldı.
Kadın çalışandan müdahale
Otomobil sürücüsü, panikle aracı otogaz pompasının önünde bırakarak uzaklaştı.
İş yeri çalışanlarıyla otomobil pompadan uzaklaştırılırken, istasyonda çalışan bir kadın eline yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
Araç kullanılamaz hale geldi
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yaşanan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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