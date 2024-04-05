Kırşehir'de çobanlık yapan adam, muhtarlığı kaybedince akrabalarına sitem etti Kırşehir'de çobanlık yapan Aydın Battal, Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtarlık seçimlerini kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem etti.

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İHA

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu Köyü'nde yaşayan ve zaman zaman yazdığı şiirlerle gündeme gelen Aydın Battal isimli vatandaş, muhtarlık seçimine girdi.

300 seçmenin ve 3 adayın bulunduğu köyde 29 oy alan Battal, neden kaybettiğini aracının içinde çektiği video ile anlattı.

"Seçimlere başladığımda üzerimde üç yük vardı: Gariban olmam, çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmam"

Aydın Battal'ın videosu sosyal medyada viral oldu ve binlerce kez paylaşıldı.

Köyünde muhtar olabilmek için iki kişiyle yarıştığını ifade eden Aydın Battal, "Aşağı Homurlu köyünde üç aday, 300 oy vardı. Bana 29 oy çıktı ve kaybettim. Seçimlere başladığımda üzerimde üç yük vardı. Gariban olmam, çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmam. Gönlüme söz geçiremedim ve macera içine girdim." dedi.

"Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var"

Seçimi kaybeden Aydın Battal sitemini "Kucağımda oturdu kakıç kaktı. Akrabam istemedi ilk önce beni. Yüzüme karşı sigara yaktı, dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni. Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Çekil dediler bu yarışta kimin var, kime içirecek çayın suyun var. Akılları kesse beni köyden de kovarlar, akrabam dostlarım istemedi ilk önce beni. Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dediler, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni. Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci." dizelerinden oluşan şiiriyle dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)