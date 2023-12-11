Kırşehir'de damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü Kırşehir'de taşıdığı çakılı boşaltmak isterken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

DHA

Kırşehir merkez Özbağ beldesinde önceki gün bir şirkette çalışan kamyon sürücüsü Üçler Irmak'ın (25) taşıdığı çakılı boşaltmak için havaya kaldırdığı dorse yüksek gerilim kablosuna temas etti.

Kamyonun sürücüsü Irmak, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Ağır yaralanan Irmak, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Irmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Irmak'ın cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)