Kırşehir'de damperi yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun sürücüsü öldü

DHA
Kırşehir merkez Özbağ beldesinde önceki gün bir şirkette çalışan kamyon sürücüsü Üçler Irmak'ın (25) taşıdığı çakılı boşaltmak için havaya kaldırdığı dorse yüksek gerilim kablosuna temas etti.
Kamyonun sürücüsü Irmak, akıma kapılarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Ağır yaralanan Irmak, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Irmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Irmak'ın cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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