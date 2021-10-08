Kırşehir'de iki genç kaza yapan ambulanstan son anda kaçtı

Kırşehir'de iki genç kaza yapan ambulanstan son anda kaçtı

Kaldırımda bekleyen iki gencin, ambulansın otomobille çarpıştığı kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırşehir'in Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan ambulans, Ahmet Yesevi Bulvarı kavşağında otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çarparak durabildi.

İKİ GENÇ SON ANDA KURTULDU

İki kişinin hafif yaralandığı kaza anı, kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, ambulansın çarpıştıktan sonra kaldırıma doğru savrulması, o anda kaldırımda bulunan iki gencin kazayı fark ederek sağa sola kaçışması yer alıyor.

Kırşehir'de ambulansın otomobille çarpıştığı kaza VİDEO