Kırşehir'de küçük çocuğa tokat atan sürücü gözaltında Akaryakıt istasyonunda aracının arkasından geçen bisikletli çocuğa aracına çarptığı gerekçesiyle tokat atan sürücü ifadesinde, "Çok öfkelendim, pişmanım" dedi.

İHA

Kırşehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kayabaşı Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, istasyonun yakınında bulunan evde ikamet eden H.A (8), akaryakıt istasyonundan bisikletiyle ilerlerken park halindeki bir aracın yanından geçmek istedi.

O sırada otomobiline çarptığını düşünen sürücü S.Y., otomobilden inerek çocuğa tokat attı.

Olayın ardından H.A.'nın olayı ailesine bildirmesi üzerine aile şikayetçi oldu.

Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucu kısa sürede sürücü S.Y.'yi şahsi yakalayarak gözaltına aldı.

S.Y. ifadesinde, "Otomobilime çarptı zannettim. Çok öfkelendim. Amacım çocuğa zarar vermek değildi. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)