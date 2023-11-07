Kırşehir'de kuma teklifini reddeden sevgilisini öldürdü: Müebbet hapsi onandı Kuma teklifini reddeden Afganistan uyruklu Zekiye Hossini'yi bıçaklayarak öldüren sevgilisi Baz Muhammet Amiri'ye verilen müebbet hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

DHA

Kırşehir'de Müftülük Caddesi’nde evli olan Afganistan uyruklu Baz Muhammet Amiri, aynı ülke vatandaşı Zekiye Hossini’ye kuma teklifinde bulundu.

Zekiye Hossini, Amiri´nin kuma teklifini reddetti.

Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sevgilisini bıçakladı

Amiri, cebinden çıkardığı bıçakla Hossini´yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi.

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yakalanan Amiri ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 21 Şubat'ta görülen davada tutuklu sanık Baz Muhammet Amiri ile avukatı hazır bulundu.

Müebbet hapis cezası aldı

Sanık Amiri, 'kasten öldürme' suçlaması ile mahkeme heyeti tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.

Cezası onandı

Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığını belirterek, yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek kararı onadı.

Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)