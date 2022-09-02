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    Kırşehir'de ölüme terk edilen köpek kurtarıldı

    Boş evden duyulan köpek seslerinin ihbar edildiği ekipler, harekete geçti. Daireye giren ekipler, 10 gündür aç ve susuz bırakılan köpeği doyurduktan sonra barınağa teslim etti.
    • 02.09.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 15:02
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    Kırşehir'de ölüme terk edilen köpek kurtarıldı

    Kırşehir'deki boş daireden duyulan köpek sesi mahalleliyi alarma geçirdi.

    İhbarın ulaştığı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri olay yerine gitti.

    Adreste başlatılan çalışma sonucunda itfaiye erleri evde yalnız bırakılan köpeği kurtardı.

    Sahipleri evde yalnız bıraktı

    10 gündür aç ve susuz bırakıldığı belirlenen köpeğin karnı ekipler tarafından doyuruldu.

    Köpek ardından barınağa teslim edildi.

    Kırşehir de ölüme terk edilen köpek kurtarıldı #1

    Kırşehir de ölüme terk edilen köpek kurtarıldı #2


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