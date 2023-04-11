Kırşehir'de oluşan hortum, cami minaresinin yıkılmasına neden oldu Akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgarın ardından hortum oluştu. Hava muhalefetinden etkilenen cami minaresi yıkıldı, mandıraların çatıları uçtu.

İHA

Yurt genelinde nisan ayının ortalarına yaklaşılırken kış mevsiminin etkileri hissedilir oldu.

Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar, olumsuzluklara yol açıyor.

Cami minaresi hortumla yıkıldı

Bunlardan biri de Kırşehir'de yaşandı.

Sabah saatlerinde etkisi altına alan yağış sonrası oluşan şiddetli rüzgar ve hortum bir camiyi de etkiledi.

Mucur ilçesi Budak köyünde akşam saatlerinde oluşan hortum, caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu.

"Hiç kimse ne olduğunu anlamadı"

Budak köyü muhtarı Mustafa Mürsel Yıldırım, yağış sonrası şiddetli bir hortum oluştuğunu söyledi.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Yağış sonrası çok hızlı gerçekleşti. Hiç kimse ne olduğunu anlamadı. Caminin bir bölümünde hortum yıkıma neden oldu. AFAD, Çevre Şehircilik yetkilileri ve kaymakamlık bilgilendirildi. Köyde can kaybı olmadı fakat bazı yapılarda döküntüler meydana geldi.

Mandıraların çatısı uçtu

Hayırsever vatandaşlar ve köylünün desteğiyle 1950'li yıllarda yaptırılan caminin minaresi ve üst örtü kısmında hasar meydana geldi.

Öte yandan merkeze bağlı Karıncalı köyü yolu üzerindeki mandıraların çatıları da şiddetli rüzgarda uçtu. Mandıralardaki hayvanların ise zarar görmediği öğrenildi.