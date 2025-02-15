DHA

Kırşehir merkez Kervansaray Mahallesi'nde alkollü olduğu öğrenilen Yusuf Fırat Özer idaresindeki otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil evin bahçesine uçarak ters döndü.

Yusuf Fırat Özer, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"NE OLUR POLİSİ ARAMAYIN"

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Yusuf Fırat Özer'in aracından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey, arabam ne olacak? Polisi aramayın ne olur" dediği, kendisini sakinleştirmek isteyen bir vatandaşın ise "Arabası batsın, arabanın kaçı kaç kuruş, sana bir şey olmasın. Ölsen daha mı iyi olacaktı?" dediği duyuldu.