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    Kırşehir'de serinlemek için girdiği gölette boğuldu

    Yaz tatili için ailesinin yanına giden üniversite öğrencisi Selçuk Dulkadir'in cansız bedeni, 17 saat süren çalışma sonucu bulundu.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 13:22
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    Kırşehir'de serinlemek için girdiği gölette boğuldu

    Yaz tatilini Kırşehir'e bağlı İnlimurat köyünde ailesi ile beraber geçiren Giresun Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Selçuk Dulkadir, sıcaktan bunalınca Dulkadirli Göleti'ne girdi.

    Üniversiteli Selçuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

    17 SAAT SONUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Dulkadir'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Dulkadir'i suda bulamayınca, Aksaray ve Ankara'daki dalgıç ekiplerinden yardım istedi.

    Olay yerine gelen dalgıç ekipleri, 17 saat sonra Dulkadir'in cansız bedenine ulaştı. Dulkadir'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Kırşehir'de serinlemek için girdiği gölette boğuldu #1

    Kırşehir'de serinlemek için girdiği gölette boğuldu #2

    Kırşehir'de serinlemek için girdiği gölette boğuldu #3

    Kırşehir'de serinlemek için girdiği gölette boğuldu #4

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