Kırşehir'de taksiciler iban yoluyla dolandırıldı Taksicileri 'iban at paranı atayım' diyerek dolandıran şahıs polis ekiplerince yakalanırken polis ekipleri, taksicileri bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.

İHA

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Büro Amirliği ekipleri son zamanlarda artan dolandırıcılık vakalarının ardından yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, taksicileri hedef alan dolandırıcılık olaylarına karışan şüpheli M.A., tespit edildi.

"İban at, paranı atayım" deyip dolandırdı

Şüphelinin, taksicilere "iban at paranı atayım" şeklinde mesajlar göndererek dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Aynı taksiciyi iki kez dolandırdığı öğrenilen şahsın, taksicilerin güvenini kazanarak para transferi yapmalarını sağladığı ve ardından bu paraları ele geçirdiği ortaya çıktı.

Zanlı kısa sürede yakalandı

Emniyet ekipleri, şüpheliyi yakalamak için düzenledikleri operasyonda başarılı oldu. Şahıs, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Polis, taksicileri uyardı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, taksicileri bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşıldığında hemen emniyet ekiplerine bilgi verilmesi gerektiği belirtildi. Şehirde taksicilik yapan kişilerde bazı taksicilerin aynı yöntemle dolandırıldığını ve bu kişinin emniyet ekiplerince yakalandığını aktardı.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri şehirde yer alan taksicileri bilgilendirerek dikkatli olunması noktasında uyardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)