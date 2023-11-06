Kırşehir'de tartıştığı kadını öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı

Kan donduran cinayet Kırşehir'de gerçekleştirdi..
16 Mayıs tarihinde Ankara caddesindeki bir apartmanda meydana gelen olayda 36 yaşındaki Gülbahar T.'ye ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından ikamete giren polis ve sağlık ekipleri kadının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından gözaltına alınan Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi..
Hakim karşısına çıktı
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.Y.ile taraf avukatları katıldı.
"Sinirlendim, öldüğünü sonradan fark ettim"
Y.Y. duruşmada verdiği ifadede alacak verecek yüzünden tartışma çıktığını ifade ederek şunları söyledi:
Gülbahar ile ara ara görüşmeler yapıyorduk. Sinirlendim, 'Beni mi çarpmaya kalkıyorsun' dedim. Gülbahar'ın öldüğünü kendime geldikten sonra fark ettim.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Mahkeme heyeti yargılama sonucu sanık Y.Y.'ye 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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