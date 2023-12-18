Kırşehir'de Yerli Malı Haftası'nda okulda yemek yiyen 15 öğrenci zehirlendi
DHA

Kırşehir'de bulunan Cacabey Ortaokulu'nda okuyan 6'ncı sınıf öğrencileri, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi.

Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 15'i, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı.

Okul idaresinin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumları iyi

Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)