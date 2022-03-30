Petrol
109.61
1.76%
Euro
16.29
0.64%
Dolar
14.63
0.41%
Altın
905.35
0.67%
Borsa
2207
0.00%
Bitcoin
696.439
-1.18%
BTXN Coin
38.20
3.04%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Kırşehir’deki kayıp gençlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

    Kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan’ın 2 güvenlik görevlisini tarafından öldürüldüğü belirlendi.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırşehir’deki kayıp gençlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

    Kırşehir’deki özel bir şirkette çalışan Hasan Aydoğan (21) ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir (18), 25 Mart’ta 40 BB 601 plakalı otomobilde oturdukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi’nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi.

    Ellerine aldıkları kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan’ın araçtan çıkmasını istedi.

    Hasan ve Şeyma, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi.

    TERS KELEPÇELENDİLER

    Bunun üzerine güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir’in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi.

    Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri’ne geldi.

    Kırşehir’deki kayıp gençlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı #1

    İKİSİNİ DE ÖLDÜRÜP, NEHRE ATTILAR

    Burada henüz bilinmeyen nedenle Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’i öldüren güvenlik görevlileri, cesetleri nehre attı.

    Ardından otomobili temizleyen cinayet zanlıları, köyden uzaklaştı.

    AİLELER KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

    Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı.

    İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

    Kırşehir’deki kayıp gençlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı #2

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

    Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.

    Bunun üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    Yapılan incelemelerde beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’in bulunduğu alana gelip kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi.

    Kırşehir’deki kayıp gençlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı #3

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

    Aracı geniş kapsamlı takibe alan ekipler, MOBESE görüntülerinde Hasan ve Şeyma’nın otomobilde olduğunu belirledi.

    Bunun üzerine araçta bulunan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan gözaltına alındı.

    Çapraz sorguya alınan şüpheliler cinayeti itiraf etti.

    Cinayet zanlısı iki güvenlik görevlisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Kırşehir’deki kayıp gençlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı #4

    AYAKLARINI BAĞLAYIP, ENSESİNDEN VURDULAR

    Cinayet zanlılarının cesetleri Kızılırmak Nehri’ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

    Şeyma Demir olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu.

    Demir’in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

    Kırşehir’deki kayıp gençlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı #5

    HASAN’I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Demir, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Akçaağıl köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    Kayıp olan Hasan Aydoğan’ı Kızılırmak Nehri’nde arama çalışmaları ise sürüyor.

    Kırşehir’de kayıp gençler cinayete kurban gitti VİDEO

    HASAN VE ŞEYMA’NIN GÖTÜRÜLDÜĞÜ OTOMOBİLİN GÖRÜNTÜSÜ

    Öte yandan, cinayet zanlısı Sami Aydoğan ile Şefik Ekici’yi yakalatan olayın görüntülerini polis ekiplerinin titiz incelemesi ortaya çıkardı.

    Cinayet zanlılarının olayın ilk meydana geldiği bölgeye otomobil ile gelmeleri ve Hasan Aydoğan ile Şeyma Demir’i aldıktan sonra bölgeden araçla uzaklaşmalarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde; beyaz otomobilin bölgeye hızla geldikten sonra bir süre bekleyip, ardından yine aynı yoldan geri dönerek uzaklaşması yer aldı.

    Kırşehir’deki kayıp gençlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı #6


    İlginizi Çekebilir

    Uzmanlardan araç sahiplerine lastik uyarısı
    Otomobil

    Uzmanlardan araç sahiplerine lastik uyarısı

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Burdur'da 35 sürücüye 24 bin 233 TL'lik ceza kesildi
    İç Haber

    Burdur'da 35 sürücüye 24 bin 233 TL'lik ceza kesildi

    Görüş Bildir