Kırşehir’deki kayıp gençlerin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan’ın 2 güvenlik görevlisini tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Kırşehir’deki özel bir şirkette çalışan Hasan Aydoğan (21) ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir (18), 25 Mart’ta 40 BB 601 plakalı otomobilde oturdukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi’nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi.

Ellerine aldıkları kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan’ın araçtan çıkmasını istedi.

Hasan ve Şeyma, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi.

TERS KELEPÇELENDİLER

Bunun üzerine güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir’in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi.

Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri’ne geldi.

İKİSİNİ DE ÖLDÜRÜP, NEHRE ATTILAR

Burada henüz bilinmeyen nedenle Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’i öldüren güvenlik görevlileri, cesetleri nehre attı.

Ardından otomobili temizleyen cinayet zanlıları, köyden uzaklaştı.

AİLELER KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı.

İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.

Bunun üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’in bulunduğu alana gelip kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Aracı geniş kapsamlı takibe alan ekipler, MOBESE görüntülerinde Hasan ve Şeyma’nın otomobilde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine araçta bulunan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan gözaltına alındı.

Çapraz sorguya alınan şüpheliler cinayeti itiraf etti.

Cinayet zanlısı iki güvenlik görevlisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AYAKLARINI BAĞLAYIP, ENSESİNDEN VURDULAR

Cinayet zanlılarının cesetleri Kızılırmak Nehri’ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Şeyma Demir olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu.

Demir’in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

HASAN’I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Demir, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Akçaağıl köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kayıp olan Hasan Aydoğan’ı Kızılırmak Nehri’nde arama çalışmaları ise sürüyor.

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HASAN VE ŞEYMA’NIN GÖTÜRÜLDÜĞÜ OTOMOBİLİN GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan, cinayet zanlısı Sami Aydoğan ile Şefik Ekici’yi yakalatan olayın görüntülerini polis ekiplerinin titiz incelemesi ortaya çıkardı.

Cinayet zanlılarının olayın ilk meydana geldiği bölgeye otomobil ile gelmeleri ve Hasan Aydoğan ile Şeyma Demir’i aldıktan sonra bölgeden araçla uzaklaşmalarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; beyaz otomobilin bölgeye hızla geldikten sonra bir süre bekleyip, ardından yine aynı yoldan geri dönerek uzaklaşması yer aldı.