Kısıtlama zamanı otomobil çaldı, yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bursa'nın Kestel ilçesinde çaldığı araçla kaçmaya çalışan 67 yaşındaki yaşlı adam, İnegöl ilçesinde yakayı ele verdi. Yaşlı adam, 10 bin lira ceza yedi.

Hüseyin G. kendisine ait 16 E 8221 plakalı araçla Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Köyü'nde kendisine ait bahçede bulunan arıları kontrol etmeye gitti.

Park halinde araç, 67 yaşındaki Alaattin Ç. tarafında çalındı.

Arabasının olmadığı gören sürücü, hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler çalıntı aracı, her yerde aramaya başladı. Söz konusu çalıntı aracı Ortaköy kavşağında bekleyen trafik ekibi fark etti.

10 BİN LİRA CEZA YEDİ

Polis, aracı kullanan sürücüye "dur" ihtarı yaptı ancak şüpheli yola devam etti. Nefes kesen kovalama neticesinde aracı çalan şahıs, Bursa-Ankara yolunda Jandarma ekiplerinin uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. Alaattin Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsa "sokağa çıkma yasağını ihlalden, kimliksizlikten ve ehliyetsiz araç kullanmaktan" dolayı toplamda 10 bin lira cezai işlem uygulandı.

ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ayrıca aracı çalan şahsın cezaevinden daha yeni çıktığı öğrenilirken, sahibi gelerek aracı jandarma ekiplerinden teslim aldı. Zanlı ise Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.