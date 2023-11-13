Haberler



3. Sayfa



Kızılırmak 5 ayda bu hale geldi: Alarm vermeye başladı

Kızılırmak 5 ayda bu hale geldi: Alarm vermeye başladı Türkiye'nin en uzun nehri bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta su seviyesi düştü. Kırıkkale'de 5 ay arayla çekilen "drone" görüntüleri kuraklığı gözler önüne serdi.