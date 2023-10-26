Adana'da kızını ve yeğenini yanına alıp aile görünümüyle apartmandan motosiklet çaldılar Kendilerine aile görünümü verebilmek için yeğenini ve kızını yanına alan Figen B. ile arkadaşı T.Y., bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüpheli Figen B.’yi gözaltına aldı.

DHA

Adana'da Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde kendilerine aile görünümü vermek için 5 yaşındaki kızını ve 16 yaşındaki yeğeni M.Ç.’yi yanına alan Figen B. ile arkadaşı T.Y., yürüyüş yaptıkları sokaktaki motosikletleri çalmak için keşif yaptı.

Şüpheliler, bir apartmanın bahçesindeki Perihan B.’nin motosikletini fark etti.

Figen B. gözcülük yaparken, T.Y. ise motosikleti çaldı. Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler çalışma başlattı

Sabah motosikletinin çalındığını fark eden Perihan B.’nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, Figen B.’yi Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında yakaladı.

Diğer şüpheliler T.Y. ve M.Ç.’nin ise izine rastlanmadı. Figen B. ifadesinde, “Çocuğumu gezdirmek için gezintiye çıktım. Yanımdaki arkadaşım T.Y., motosikleti çaldı. Benim olayla bir ilgim yok” dedi.

3 motosiklet çalan şüpheli de yakalandı

Ayrıca, polis ekipleri, farklı tarihlerde 3 ayrı motosiklet çaldığı belirlenen Mert Ü.’yü Bey Mahallesi’ndeki adresine yapılan baskında yakaladı.

Mert Ü., güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıklarla ilgili, “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak hırsızlık yapmadım” savunması yaptı.

Şüphelinin çaldığı motosikletler ise bulunamadı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Figen B. ise eşinin cezaevinde olması ve çocuğuna bakma yükümlülüğünden dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)