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    KKTC'de orman yangını geniş alana yayıldı

    Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken, Türkiye, iki yangın söndürme helikopterini KKTC'ye gönderdi.
    • DHA
    • 17.05.2020 - 16:06
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    KKTC'de orman yangını geniş alana yayıldı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    GENİŞ ALANA YAYILDI

    Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatılırken, rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

    Açıklama yapan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının çok geniş alana yayıldığını belirtti.

    TÜRKİYE'DEN İKİ HELİKOPTER YARDIMA GİTTİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajı iletti.

    Oktay, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini belirtti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, KKTC Başbakanı Tatar’a Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kuruluşlarımızın yangınla müdahalede yanlarında oldukları mesajını iletti.

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