Euro
9.9871
0.15%
Dolar
8.4733
0.55%
Altın
482.53
-0.73%
Borsa
1.425
0.07%
Bitcoin
403.401
0.50%
EXEN Coin
24.84
1.51%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Kocaeli'de 1 çocuk babası adam, geçirdiği kazada hayatını kaybetti

    İki buçuk yıl önce baba olan genç adam, seyir halinde ilerlediği sırada karşısına çıkan tıra çarptı. Kazada parçalanan otomobilde sıkışan sürücü, araçtan çıkarılırken olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de 1 çocuk babası adam, geçirdiği kazada hayatını kaybetti

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde İstanbul istikametinde seyir halinde olan Yusuf Çimenli idaresindeki 34 SP 2544 plakalı otomobil, M.Ş. yönetimindeki 16 APT 796 tıra çarptı.

    Otomobil sürücüsü, araçta sıkışarak yaralanırken kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALI SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı.Yaralı sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Kocaeli'de 1 çocuk babası adam, geçirdiği kazada hayatını kaybetti VİDEO


    Kocaeli de 1 çocuk babası adam, geçirdiği kazada hayatını kaybetti #1

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tetkiklerin ardından otomobil sürücüsü Yusuf Çimenli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

    Kocaeli de 1 çocuk babası adam, geçirdiği kazada hayatını kaybetti #2

    2.5 YIL ÖNCE BABA OLDU

    Öte yandan, hayatını kaybeden Yusuf Çimenli’nin yaklaşık 2 buçuk yıl önce dünya evine girdiği ve 2 yaşında bir bebeğinin olduğu ortaya çıktı.

    Kocaeli de 1 çocuk babası adam, geçirdiği kazada hayatını kaybetti #3

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Çimenli’nin ikindi namazını müteakip Akminare Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de 1 çocuk babası adam, geçirdiği kazada hayatını kaybetti #4

    Kocaeli de 1 çocuk babası adam, geçirdiği kazada hayatını kaybetti #5

    Kocaeli de 1 çocuk babası adam, geçirdiği kazada hayatını kaybetti #6

    Kocaeli de 1 çocuk babası adam, geçirdiği kazada hayatını kaybetti #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir