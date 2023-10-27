Kocaeli'de 1 haftalık bebeği su kanalına bırakan kadın annesi çıktı
İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Malta Mahallesi 32. Ada'da bulunan su kanalından uzun bir süre bebek ağlama sesleri duyuldu.

Gelen ses üzerine bölgeye gelen vatandaşlar, gördükleri karşısında şoka uğradı.

Terk edilmiş bebek bulundu

Su kanalı kenarında, terk edilmiş 1 haftalık kız bebekle karşılaşan vatandaşlar olayı ekiplere ihbar etti.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bebeği bırakan şüpheli annesi çıktı

Polis ekiplerince bölgedeki kameralar incelenerek, bebeği bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri devam eden kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı.

Kadının kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)