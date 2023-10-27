Kocaeli'de 1 haftalık bebeği su kanalına bırakan kadın annesi çıktı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Malta Mahallesi 32. Ada'da bulunan su kanalından uzun bir süre bebek ağlama sesleri duyuldu.
Gelen ses üzerine bölgeye gelen vatandaşlar, gördükleri karşısında şoka uğradı.
Terk edilmiş bebek bulundu
Su kanalı kenarında, terk edilmiş 1 haftalık kız bebekle karşılaşan vatandaşlar olayı ekiplere ihbar etti.
Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bebeği bırakan şüpheli annesi çıktı
Polis ekiplerince bölgedeki kameralar incelenerek, bebeği bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri devam eden kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı.
Kadının kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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