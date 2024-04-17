Kocaeli'de 1 ton demirin altında kalan mühendis can verdi

İHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde inşaata gelen paketlenmiş 1 ton ağırlığındaki demirler tır dorsesinden indirildiği esnada Avni Kuş'un (52) üzerine düştü.
Demirlerin altında kalan Kuş'u görenlerin ihbarıyla üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kuş'un cansız bedeni otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Avni Kuş'un lojistik depo inşaatında taşeron firma mühendisi olarak çalıştığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturulma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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